محمد بن راشد يُصدر قانوناً بإنشاء “صُـندوق دبي للاستثمارات”

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 08:54 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانوناً بإنشاء “صُـندوق دبي للاستثمارات”.

وأصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.