نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يبارك للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الاقتصاد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 08:10 مساءً -

متابعة – مروة البطة

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الثلاثاء فوز الدكتور محمد العريان رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج؛ بجائزة «نوابغ العرب» عن فئة الاقتصاد.

حيث نشر سموه عبر منصة «إكس»: «نوابغ العرب» هي جائزة كل العرب للاحتفاء بالعقول العربية.. والإنجازات العربية.. والاحتفاء بالمبدعين من أبناء هذه المنطقة من أصحاب المساهمات الاستثنائية.. نبارك للفائز عن فئة الاقتصاد في جائزة نوابغ العرب.. الدكتور محمد العريان رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج وذلك تقديراً لمساهماته ومؤلفاته وكتبه التي ساهمت وتساهم في فهم متغيرات الاقتصاد وتوجهاته واستشراف مستقبله والتي يعتمد عليها اليوم الكثير من صناع القرار في العالم. نبارك للدكتور محمد العريان ونفخر بكونه أحد المبدعين والمتميزين العرب على المستوى العالمي.