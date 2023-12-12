نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يعلن فوز محمد العريان بجائزة “نوابغ العرب” للاقتصاد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 08:10 مساءً - متابعة: نازك عيسى

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للدكتور محمد العريان رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، بمناسبة فوزه عن فئة الاقتصاد في جائزة نوابغ العرب.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «نوابغ العرب، هي جائزة كل العرب للاحتفاء بالعقول العربية.. والإنجازات العربية.. والاحتفاء بالمبدعين من أبناء هذه المنطقة من أصحاب المساهمات الاستثنائية».

وأضاف سموه: «نبارك للفائز عن فئة الاقتصاد في جائزة نوابغ العرب.. الدكتور محمد العريان رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، وذلك تقديراً لمساهماته ومؤلفاته وكتبه التي ساهمت وتساهم في فهم متغيرات الاقتصاد وتوجهاته واستشراف مستقبله، والتي يعتمد عليها اليوم الكثير من صناع القرار في العالم.

وقال سموه: «نبارك للدكتور محمد العريان ونفخر بكونه أحد المبدعين والمتميزين العرب على المستوى العالمي».