نشكركم على متابعتكم خبر رئاسة COP28 تنشر نص الاتفاقية النهائية على موقع مؤتمر الأطراف .. وتوقعات بإعلان النتائج اليوم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 09:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 عن نشر النسخة الأحدث من نص الاتفاقية النهائية التي ناقشها المفاوضون على موقع مؤتمر الأطراف، فيما ستستضيف رئاسة COP28 الجلسة الأخيرة في وقت لاحق اليوم.

وبحسب “وام”، يتضمن نص الاتفاقية النهائية 196 بنداً موزعا على 21 صفحة، ويعد أحدث نص أصدرته رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 صباح اليوم الموافق 13 ديسمبر، فيما من المتوقع الإعلان عن نتائج المفاوضات الأخيرة اليوم .

للاطلاع على نص الاتفاقية النهائي الدخول على الرابط المرفق https://unfccc.int/documents/636608