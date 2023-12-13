نشكركم على متابعتكم خبر ‎الإمارات تعزي باكستان في ضحايا الهجوم الإرهابي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 12:56 مساءً - متابعة – دوت الخليج

‎عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعازيها الصادق وتضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية. بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكرا لقوى الأمن في منطقة “ديرة إسماعيل خان” شمال غربي باكستان، وأدى لمقتل العشرات.

‎وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية. ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

‎ وأعربت الوزارة عن خالص التعازي إلى الحكومة الباكستانية وشعبها الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا.