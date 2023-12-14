نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 ديسمبر 2023 10:54 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الخميس الموافق في 14-12-2023.

وقال المركز في بيانه: “الطقس يصلح غائماً جزئياً وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية مع فرصة تساقط الأمطار، ورطب ليلاً وفي صباح الغد على بعض المناطق الداخلية والساحلية”.

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول إلى شمالية غربية نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر ومثيرة للغبار وللأتربة، بسرعة 20 إلى 35 تصل إلى 50 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج يصبح مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وتابع، درجات الحرارة تميل إلى الانخفاض، وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (22 – 26) / الصغرى (13 – 17).

المناطق الداخلية: العظمى (23 – 27) / الصغرى (8 – 13).

المناطق الجبلبة: العظمى (14 – 21) / الصغرى (9 – 14).