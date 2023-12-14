نشكركم على متابعتكم خبر مصرف الإمارات المركزي يبقي على سعر الأساس عند 5.4% على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 ديسمبر 2023 10:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الإبقاء على “سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.4%.

وبحسب “وام”، يأتي هذا القرار إثر إعلان الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي دون تغيير في اجتماعه الذي عقد أمس.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.