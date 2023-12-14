رئيس البرلمان العربي: “اتفاق الإمارات” خطوة تاريخية لدفع العمل المناخي العالمي

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 ديسمبر 2023 06:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أكد معالي عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أن اتفاق الإمارات التاريخي الذي أقره ممثلي 197 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي في مؤتمر الأطراف COP28 بمدينة إكسبو دبي، يعد خطوة تاريخية لدفع العمل المناخي العالمي.

وبحسب “وام”، هنأ معاليه، دولة الإمارات على إقرار الاتفاق، وعلى نجاح تنظيم مؤتمر COP28، والذي يأتي امتداداً لقدرة الإمارات على تنظيم فعاليات عالمية كبرى وإنجاحها على المستويات كافة، مؤكدا أن هذا الحدث العالمي جسد قيادة وريادة الدبلوماسية المناخية الإماراتية التي أثبتت كفاءتها وقدرتها وقيادتها لقضايا العمل المناخي العالمي وليس العربي فقط .

وأكد أن ما قامت به رئاسة مؤتمر COP28 من جهود تفاوضية كبيرة خلال جلساته أدت إلى التوصل لهذا الاتفاق التاريخي، داعيا إلى ضرورة السعي الحثيث للاستفادة من هذه الوثيقة التاريخية التي خرجت عن المؤتمر، لوضع حلول عاجلة وسريعة لقضايا المناخ التي أصبحت ذات تأثير سلبي على جميع دول العالم وخاصة المنطقة العربية، والاستفادة من مخرجات هذا الحدث في تحقيق المساعي العالمية لمواجهة تداعيات التغير المناخي.

‎وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تقديره لما تم التوصل إليه خلال “COP28 ” لتمويل الصندوق العالمي للمناخ، مثمنا مساهمات دولة الإمارات لدعم الصندوق بمبلغ 100 مليون دولار، إضافة إلى إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للاستثمار بالعمل المناخي على مستوى العالم، وهو ما يؤكد الدور الرائد للإمارات ورئاسة “COP28”، متمنيا لها كل التوفيق والنجاح والتقدم والازدهار.‎