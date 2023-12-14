نشكركم على متابعتكم خبر اللجنة المنظمة لـ ” يومكس” و”سيمتكس ” تطلق مسابقة “تحدي البرمجة” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 ديسمبر 2023 07:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

أطلقت اللجنة العليا المنظمة لفعاليات معرضي الأنظمة غير المأهولة “يومكس 2024″ والمحاكاة والتدريب” سيمتكس 2024 ” مسابقة “تحدي البرمجة” التي تستهدف الكفاءات الوطنية المتخصصة في قطاعات البرمجة، التي تقام خلال فعاليات المعرضين اللذان تنظمهما مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع، والمقرر انعقادهما في الفترة من 23-25 يناير في أبوظبي.

‏ووفقاً لما قررته اللجنة العليا المنظمة، سيحصل الفائزون بالمراكز الـ3 الأولى ضمن تحدي المسار الثاني على جوائز قيمة وذلك لدعم ورعاية أفضل المواهب التي ستقود مستقبل الابتكار التكنولوجي في الدولة.

و يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات وتفاصيل التسجيل، عبر زيارة الموقع الإلكتروني لمعرضي يومكس وسيتمكس 2024 عبر الرابط ‏ ⁧‫https://umexabudhabi.ae/