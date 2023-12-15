نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 ديسمبر 2023 09:58 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الجمعة الموافق في 15-12-2023.

وقال المركز في بيانه: “الطقس يصبح غائماً جزئياً وغائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية مع فرصة تساقط الأمطار الخفيفة”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، مثيرة للغبار وللأتربة، وقوية أحيانا على البحر، بسرعة 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، و متوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

وتابع، درجات الحرارة تميل إلى الانخفاض، وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (23 – 27) / الصغرى (14 – 17).

المناطق الداخلية: العظمى (24 – 28) / الصغرى (8 – 13).

المناطق الجبلبة: العظمى (15 – 20) / الصغرى (10 – 14).