الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح مركز “أم الإمارات لغسيل الكلى” في جزر القمر

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 ديسمبر 2023 07:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

​افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مركز “أم الإمارات لغسيل الكلى” في جزيرة موهيلي في جمهورية جزر القمر المتحدة، وذلك بحضور الرئيس غزالي عثمان، رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة، ووفد من الهيئة برئاسة عبيد البلوشي، مدير إدارة الإغاثة والتأهب للكوارث.

وبحسب “وام”، يعد المركز، الذي يقع في محيط مستشفى فمبوني، الأول من نوعه في الجزيرة التي يفتقر سكانها إلى هذه الخدمة الطبية، حيث يشمل عنبراً لغسيل الكلى يتكون من 8 وحدات غسيل كلى، ومستودعاً طبياً، ووحدة لمعالجة المياه، فضلاً عن وحدة لاستقبال المرضى وغرفة للطبيب وأخرى للانتظار، وسيقدم نحو 5 آلاف جلسة سنوياً.

وأعرب غزالي عثمان، عن امتنانه وتقديره للدعم الذي تقدمه دولة الإمارات، وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في المجالات الخدمية والتنموية والإغاثية، مؤكداً أن هذا الدعم يرسخ علاقات الإخاء والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال إن افتتاح دولة الإمارات الشقيقة لـ”مركز أم الإمارات لغسيل الكلى” في موهيلي يحمل رسالة إنسانية نبيلة، فالإمارات تقدم الدعم الإنساني بصوره المختلفة في كل الأحوال والظروف، حيث تسعى إلى رصد ومتابعة الاحتياجات الإنسانية على المستوى الدولي، وتعمل جاهدة على توفير متطلبات الشرائح الإنسانية التي تستهدفها، وفق عمل مؤسسي ونهج واضح.

من جانبه أكد عبيد البلوشي، حرص هيئة الهلال الأحمر على رصد الاحتياجات الإنسانية عالمياً، ومن ثم تسعى إلى تبني مشروعات تلبي هذه الاحتياجات لتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية، ولا سيما التي تتسبب فيها الأمراض المزمنة، وهو ما يجسد دور الإمارات الريادي في مجالات العمل الخيري والإنساني.

وأوضح أن الهيئة تسعى عبر مشروعاتها للقيام بدورها الإنساني، ومد يد العون والمساعدة إلى المحتاجين، سيراً على نهج العطاء الذي أسسه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، معرباً عن أمله في أن يسهم «مركز أم الإمارات لغسيل الكلى» في التخفيف من معاناة وآلام المرضى في جمهورية جزر القمر الشقيقة.