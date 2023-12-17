نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد ينعى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 ديسمبر 2023 08:55 صباحاً - متبعة: نازك عيسى

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله. الذي وافته المنية اليوم السبت.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «عزاؤنا لأهلنا في الكويت .. ولإخواننا أسرة آل الصباح في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد الصباح .. خدم وطنه ستة عقود .. وأدى أمانته بكل إخلاص .. وحط رحاله عند غفور كريم .. نسأل الله له الفردوس الأعلى من الجنة .. وإنا لله وإنا إليه راجعون.».