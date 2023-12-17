نشكركم على متابعتكم خبر “براند دبي” يطلق مسابقة أجمل “صورة” و”ريل” ضمن فعاليات مهرجان شتانا في حتا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 ديسمبر 2023 11:50 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلن “براند دبي” ، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن إطلاق مسابقة أجمل صورة ومقطع فيديو “ريل” في حتا، وذلك ضمن فعاليات مهرجان شتانا في حتا، الذي ينظمه براند دبي للمرة الأولى بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم ، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وبالتعاون مع اللجنة العُليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا.

وبحسب “وام”، فإن شروط المسابقة، هي:

الترشح للمسابقة متاح أمام جميع الفئات، وللراغبين بالفوز عليهم أولاً التقاط صورة وفيديو ومن ثم تحميله على حساب انستجرام الخاص بالمتسابق، مع الحرص أولاً على متابعة حساب @HIPAAE وحساب @BrandDubai ومن ثم استخدام #Hattafestival_HIPA للإشارة إلى حساب “هيبا” وبراند دبي على إنستجرام.

ويمكن للمتسابق إرسال أي عدد من الصور، أما فيما يتعلق بمسابقة اجمل فيديو، فيجب أن تكون مدة الفيديو “الريل” بين 30 و 60 ثانية، كما يمكن للمتسابقين مشاركة فيديو أو صورة سابقة على حساباتهم من جديد مع استخدام الهاشتاج أعلاه.