نشكركم على متابعتكم خبر بتكلفة تجاوزت المليار والنصف.. طرق دبي تعلن عن 82 مشروعا ومبادرة تقنية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 ديسمبر 2023 12:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

كشفت هيئة الطرق والمواصلات عن الاستراتيجية الرقمية 2023 ـ 2030، والتي تتضمن 82 مشروعاً ومبادرة، بتكلفة 1.6 مليار درهم.

وتهدف الاستراتيجية لتعزيز الريادة العالمية للهيئة في مجال التحول الرقمي القائم على الاستثمار الأمثل للبيانات. وتنفيذ بنية تحتية رقمية تتسم بالمرونة والقابلية للتطوير بنسبة 100%.

كما تستهدف تمكين التنقل بواسطة التكنولوجيا المالية بنسبة 100%، ورفع نسبة التبني الرقمي لخدمات الهيئة إلى 95%. وتمكين موظفي الهيئة رقميا بنسبة 100%، وبناء 50 حالة استخدام في الذكاء الاصطناعي.

وترتكز الخطة على 6 محاور رئيسة، هي إسعاد الناس، وجودة الخدمات الرقمية، وذكاء البيانات، والعمليات الرقمية المتكاملة، والتميز في إدارة الأصول، والابتكار والشراكات.

ووفق الاستراتيجية سيكون تنفيذ المشاريع على أربع مراحل لمدة سبع سنوات، وتتضمن المرحلة التحضيرية استكمال تنفيذ سبعة مشاريع، تقدر قيمتها بنحو 466 مليون درهم.

وتشمل المرحلة الأولى تنفيذ 62 مشروعا ومبادرة، بتكلفة 829 مليون درهم، فيما تضم المرحلة الثانية 10 مشاريع ومبادرات، بقيمة 249 مليون درهم، وتشمل المرحلة الثالثة 3 مشاريع ومبادرات، بقيمة 100 مليون درهم.