نشكركم على متابعتكم خبر بنك الشارقة يعد بمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً ونمواً بمناسبة يوبيله الذهبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 ديسمبر 2023 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أشاد الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة بالدورالهام الذي يضطلع به البنك في دعم الشركات المحلية وتسهيل التجارة وتعزيز النمو الاقتصادي واعدا بتقديم خدمات مستقبلا أكثر إشراقاً وازدهاراً بقيادة مجلس إدارة حيوي و ذي خبرة لدعم المرحلة القادمة من النمو في ظل إدارة جديدة بقيادة الرئيس التنفيذي السيد محمد خديري.

وبحسب “وام”، توجه الشيخ محمد بن سعود القاسمي بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة بالشكر للقيادة الرشيدة بالدولة ولصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الفخري للبنك وذلك لقيادتهم الرشيدة لوطننا الحبيب وجهودهم لتحقيق الاستقرار والازدهار لجميع أبنائه.

جاء ذلك فى الحفل الذى نظم بمناسبة اليوبيل الذهبي لبنك الشارقة في نادي الشارقة للجولف والرماية بمشاركة أعضاء المجلس والإدارة العليا وفرق البنك وعدداً من عملائه المميزين لتتوج خمسين عاماً من النجاح التجاري إلى جانب تكريم إرث البنك في التنوع والممارسات المستدامة والنمو الاقتصادي القوي والالتزام الثابت بالتفوق.

وانطلاقاً من كونه أول مصرف تجاري يتأسس في إمارة الشارقة والخامس على مستوى الدولة يواصل بنك الشارقة لعب دور حاسم على مر السنين في نمو وازدهار إمارة الشارقة والدولة.

من جانبه أعرب محمد خديري عن شكره لعملاء البنك وكافة المساهمين والذين لعبوا دوراً رئيسياً في نجاح البنك وازدهاره وتعزيز قدرته على توفير خدمات متميزة للعملاء في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة مؤكدا ثقته في قدرة البنك على التكيف والابتكار والتفاني في خدمة عملائه والمجتمعات التي يخدمها حيث يتوجه البنك نحو آفاق جديدة من خلال طرح مبادرات رائدة تنسجم مع احتياجات العملاء المتغيرة والمشهد المالي المتطور.