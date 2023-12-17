نشكركم على متابعتكم خبر “تنمية المجتمع” تطلق منصة معلومات مبتكرة للبيانات الرياضية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 ديسمبر 2023 05:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أطلقت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، منصة البيانات الرياضية، والتي تهدف إلى جمع ودمج البيانات المرتبطة من عدة جهات حكومية، وبالتالي تعزيز قدرة الجهات المعنية بالقطاع الرياضي على اتخاذ قرارات فعّالة ومؤثّرة، وتحفيز الوصول إلى مجتمع نشط يمارس الرياضة.

وبحسب “وام”، تهدف المنصة إلى توفير رؤية شاملة لأداء قطاع الرياضة، وكذلك تسخير قوة البيانات لدعم نموّ هذا القطاع الحيوي؛ حيث تعد المنصة عنصراً محوريّاً في مشروع حوكمة البيانات الرياضية، ما يعزز دور الدائرة بصفتها الجهة المنظمة لقطاع الرياضة في إمارة أبوظبي.

يأتي ذلك انطلاقاً من التزام الدائرة بالعمل مع الشركاء على تطوير قطاع الرياضة في أبوظبي، حيث تعمل المنصة على تقييم مؤشرات الأداء الرئيسة لمحاور القطاع الرياضي، والتي تشمل الحوكمة والمرافق والرياضات المجتمعية، والرياضات الاحترافية، والفعاليات الرياضية، والاقتصاد الرياضي.

وتتضمن المنصة مجموعة بيانات دقيقة حول مجالات متنوعة ضمن القطاع الرياضي في أبوظبي، إلى جانب بيانات من الدراسات التي أجرتها دائرة تنمية المجتمع، الأمر الذي يؤكّد على جهود التعاون بين الدائرة والجهات الحكومية المعنية بالقطاع في الإمارة.

وفي هذا الإطار قال سعادة محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع: “تعبّر منصة البيانات الرياضية لدينا عن التزامنا الراسخ بتعزيز النظام الرياضي في أبوظبي من خلال الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرار وتصميم البرامج والسياسات المحفزة للقطاع، فمن خلال تجميع البيانات ذات الصلة من مصادر مختلفة، نسهم في تمكين الشركاء الأساسيين في قطاع الرياضة بشقّيه العام والخاص، من التعاون بشكل استراتيجي مع بعضهم بعض، إلى جانب تعزيز مهمتنا المتمثّلة في تنمية مجتمع نشط وحيوي ومتماسك”.

وأضاف: “تؤمن دائرة تنمية المجتمع بأهمية تعزيز التعاون ما يضمن استمرار النمو والتقدّم في قطاع الرياضة في أبوظبي، من خلال الوصول إلى مجتمع صحي ونشط وبيئة رياضية قوية وعملية، حيث نسعى جاهدين لتعزيزها بالتعاون مع الجهات المعنية في قطاع الرياضة في الإمارة، عبر تقديم لوحة بيانات أبوظبي الرياضية، وهي لوحة رائدة تهدف إلى تمكين اتخاذ القرار في قطاع الرياضة، وتعزيز المشاركة المتزايدة، والتأكيد على أهمية الاستراتيجيات القائمة على البيانات ، حيث تُوفر هذه المنصة المبتكرة رؤى حول جوانب مختلفة بما في ذلك إدارة الرياضة والاقتصاد الرياضي والمرافق الرياضية.

وأضاف، كما يتم الاستفادة من هذه البيانات الشاملة، من خلال تمكين الشركاء من اتخاذ قرارات مستنيرة من شأنها توجيه الخطط المستقبلية للرياضة في أبوظبي”، كما ستسهم المنصة من صياغة السياسات والمبادرات التي تلبي الاحتياجات المتطورة للمجتمع، وتحقيق الشفافية في العمل، ما يضمن مشهدًا رياضيًا أكثر ديناميكية وشمولاً “.

وكانت الدائرة قد نظمت ورش عمل مع الشركاء من الفرق الفنية في المجال الرياضي لاستعراض أدوات المنصة وطريقة تحليل البيانات عبر حزمة من الخيارات التي تتيح لصناع القرار الاستفادة منها بشكل يعزز من الخيارات والقرارات المستقبلية عطفاً على المخرجات.