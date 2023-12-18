نشكركم على متابعتكم خبر “دي بي ورلد” تنقل مكتبها الرئيسي العالمي إلى مدينة إكسبو دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 11:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” عن خطتها لنقل مكتبها الرئيسي العالمي إلى مدينة إكسبو دبي، ما يمثل أحدث خطوة في رحلة الشركة الممتدة على مدار 50 عاماً، حيث تواصل المجموعة توسيع حلول سلاسل التوريد العالمية.

وبحسب “وام”، يعد الانتقال إلى مدينة إكسبو دبي جزءاً من رحلة المجموعة وتحوّلها من مشغل ميناء محلي في عام 1972 إلى مزود عالمي حقيقي لحلول سلاسل التوريد، مما يُحدث نقلة هائلة في أساليب التجارة العالمية.

وكان مقر مجموعة موانئ دبي العالمية في منطقة جبل علي التي تمثل قلب عمليات الموانئ والمنطقة الحرة منذ أن حملت المجموعة اسمها الحالي في سبتمبر 2005.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”: “لا يمثل انتقال المكتب الرئيسي لمجموعة موانئ دبي العالمية إلى مدينة إكسبو دبي مشروعاً منعزلاً، بل يمثل أحد المشاريع ضمن مسيرة تحوّلنا الشامل لنصبح المزود العالمي الرائد لحلول سلاسل التوريد المتكاملة. إن الانتقال إلى مدينة إكسبو دبي يضعنا في قلب مستقبل دبي، ويدل أيضاً على التزامنا بالابتكار والاستدامة وتحقيق التدفق التجاري لمتعاملينا العالميين”.

وأضاف: إننا واثقون من أن مقرنا الجديد والمتقدم لن يعزز نمونا المستمر فحسب، بل سيكون أيضاً بمثابة شهادة على تفانينا في التميّز والحفاظ على البيئة. وفي جميع أعمالنا، نلتزم بتوفير حلول مستدامة للمتعاملين والشركاء، وهذه العقلية المبتكرة نفسها هي التي تقود رؤية مكتبنا الرئيسي الجديد.

و من جانبها قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيسة التنفيذية لسلطة مدينة إكسبو دبي: “باعتبارها مركزاً في المخطط الرئيسي الحضري لدبي 2040، تلتزم مدينة إكسبو دبي بتوفير منظومة بيئية للنمو المستدام عبر القطاعات الرئيسية في الإمارة، بالإضافة إلى قيادة العمل الهادف والمتعلق بعدد من أكبر التحديات في عصرنا. ومن خلال مواصلة إرث إكسبو 2020، يسعدنا أن نرحب بعودة مجموعة موانئ دبي العالمية إلى مدينة إكسبو دبي مرة أخرى، حيث نتعاون ونعمل معاً على تحقيق رؤيتنا المشتركة نحو مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.”

وسيستوعب المكتب الرئيسي الجديد – المكون من تسعة طوابق بمساحة 37,300 متر مربع – ما يقرب من 800 موظف وسيوفر منصة للمتعاملين والشركاء للتعامل مباشرة مع مجموعة موانئ دبي العالمية – عبر الموانئ والمحطات والخدمات البحرية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا. وسيتم تخصيص الطابقين الأولين للمتعاملين الخارجيين والزوار، كما ستكون هناك مساحة للاجتماعات غير الرسمية وصالات لتناول الطعام ومرافق اجتماعات لكبار الشخصيات.

وقال خوان كارلوس ساهدالا، الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع في مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” إن عملية تصميم المقر الرئيسي الجديد لموانئ دبي العالمية في مدينة إكسبو دبي كانت رحلة مليئة بالحيوية، وتمثل هدفنا في تشكيل مساحة تمزج بشكل متناغم بين الشكل والنواحي العملية والاستجابة لمتطلبات الاستدامة، وتلخص جوهر التفكير المستقبلي لتطور دبي.

وتلتزم مجموعة موانئ دبي العالمية بتقليص تأثيرها البيئي، وسيضم المكتب الرئيسي تقنيات موفرة للطاقة، ومصادر الطاقة المتجددة، وستستخدم فيه مواد بناء صديقة للبيئة. وسيتم اعتماد المشروع وفقًا لأعلى الشهادات المتاحة، كما سيتضمن مقاربة مستدامة في عملية بناء المبنى نفسه، مما يرسي معيارًا جديدًا للمنطقة. ويتضمن المشروع استخدام عربات الجولف الكهربائية، كوسيلة نقل، مما يسهل التنقل بين مناطق مختلفة من موقع المشروع. ويمكن للموظفين والزوار الاستفادة من هذه العربات، ما يضمن سهولة الحركة داخل المبنى.

وقال الدكتور عمرو الصبان، نائب الرئيس الأول للتخطيط وإدارة المشاريع في مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” إن إحدى السمات الرئيسية للمبنى ، تتمثل كمبنى ذكي متطور، ويعني ذلك أنه يتم دمج الحلول التكنولوجية المتطورة لتعزيز الكفاءة والإنتاجية والاتصال بين الموظفين من مختلف الأقسام والمواقع داخل المجموعة.

وأضاف ان مفهوم المبنى الذكي يشمل مجموعة واسعة من الأنظمة والحلول المتقدمة، ومن المزايا الرئيسية: حلول كفاءة الطاقة، وأنظمة إدارة المباني، وأنظمة المصاعد الذكية، وأنظمة المراقبة الذكية بالصوت والفيديو.

وقالت المجموعة إنه تم دمج التصميم مع جناح التدفق ونافورة المياه في مبنى مجموعة موانئ دبي العالمية الذي لاقى اعجاباً من الزوار خلال معرض إكسبو 2020. واستقبل الجناح ما يقرب من 3000 مسؤول حكومي، و2500 من قادة الفكر، و10000 طالب وأكثر من 1.2 مليون زائر خلال المعرض الذي استمر لستة أشهر.

و تم تكليف “دي إي سي دايناميك ديزاين استوديو” الديناميكي، ومقرها دبي، بتأسيس بناء يعكس رؤية مجموعة موانئ دبي العالمية لمستقبل التجارة العالمية، تجمع بين النواحي العملية وتلبية متطلبات الاستدامة واللمسات الجمالية. ويتضمن المشروع أيضًا منطقة لوقوف السيارات تعمل آلياً، ما يوضح التزام مجموعة موانئ دبي العالمية بالتقدم التكنولوجي في كل جانب من جوانب أعمالها. ولا يؤدي هذا الحل المبتكر لمواقف السيارات إلى تعزيز استخدام مساحة الأرض إلى أقصى حد ممكن فحسب، بل يتماشى أيضاً مع الأهداف البيئية للمجموعة في تقليل البصمة الكربونية المرتبطة بمرافق مواقف السيارات التقليدية.

ويوفر المشروع أيضاً مرافق سطحية لوقوف السيارات بالقرب من المداخل صُممت خصيصاً لمواقف شحن السيارات الكهربائية، ما يعني تعزيز سهولة الاستخدام والتشجيع على استخدام وسائل النقل المستدامة والفعّالة.