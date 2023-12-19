نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يهنئ عبدالفتاح السيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة المصرية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 07:54 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بفوزه بثقة الشعب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، متمنياً سموه له التوفيق في تحقيق الإنجازات لتنمية مصر الشقيقة.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة التواصل الاجتماعي “X”: “أهنئ أخي عبد الفتاح السيسي بفوزه بثقة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأتمنى له التوفيق في تحقيق المزيد من الإنجازات من أجل تنمية مصر الشقيقة وازدهارها”.

وأضاف سموه: “الإمارات ومصر تربطهما علاقات أخوية وتاريخية وسوف نواصل العمل على تعزيز هذه العلاقات لما فيه خير شعبينا ودعم التعاون والاستقرار في المنطقة”.