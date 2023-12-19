نشكركم على متابعتكم خبر عاجل : رئيس الدولة يبارك للرئيس السيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 07:54 صباحاً -

متابعة – مروة البطة

بارك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، اليوم الاثنين، للرئيس عبدالفتاح السيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية، بحسب ما كتبه عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”.

وكتب الشيخ محمد بن راشد على منصة إكس: “نبارك للشعب المصري هذه المسيرة.. ونتمنى لهم دوام الازدهار والاستقرار.. ونؤكد على عمق العلاقات الشعبية والاقتصادية والمستقبلية تحت قيادة البلدين الشقيقين”.