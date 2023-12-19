نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 11:02 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الثلاثاء الموافق في 19-12-2023.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً وعلى الجزر قد يصاحبها سقوط أمطار خفيف مساء الغد، ورطباً ليلاً وصباح الغد على بعض المناطق الداخلية الغربية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الغربية”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، بسرعة 10 إلى 20 تصل إلى 25 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

وتابع، درجات الحرارة تميل إلى الانخفاض، وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (25 – 28) / الصغرى (15 – 22).

المناطق الداخلية: العظمى (27 – 30) / الصغرى (8 – 12).

المناطق الجبلبة: العظمى (14 – 19) / الصغرى (7 – 11).