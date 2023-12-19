نشكركم على متابعتكم خبر مدينة دبي للإنترنت تستضيف مؤتمر ستيب للتكنولوجيا فبراير المقبل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 12:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلن مؤتمر ستيب – Step Conference -، الفعالية الأبرز في مجال التكنولوجيا ضمن إمارة دبي، عن تنظيم دورته الـ 12 وذلك خلال يومي 21 و22 فبراير 2024 بالشراكة مع مدينة دبي للإنترنت التابعة لمجموعة تيكوم.

وبحسب “وام”، استضاف مؤتمر ستيب خلال السنوات الـ 12 الماضية الآلاف من الشركات الناشئة التي مثّلت 58 دولة، وتلقّى ما نسبته 28.5% من هذه الشركات مجتمعةً تمويلاً بمبلغٍ يزيد عن 800 مليون دولار، وخلال دورة عام 2024، ستُشارك 500 شركة ناشئة ضمن أكثر من 500 اجتماع وجلسة نقاشية، فضلاً عمّا يزيد عن 150 شركة متخصّصة في رأس المال الاستثماري لإتاحة مصادر تمويل تُقدّر قيمتها بمبلغ 8.2 مليار دولار.

وعلى مدار يومين، سيشهد الحدث مشاركة 8 آلاف من الحضور من كافة أنحاء العالم، ليُساهم المؤتمر في ترسيخ مكانة دبي ضمن المشهد العالمي لقطاع التكنولوجيا.

ومن المرتقب أن تكون دورة عام 2024 من المؤتمر الأكثر تنوّعاً من حيث فعالياتها، إذ من المقرّر أن تكشف عن مسارٍ جديد خاص بالذكاء الاصطناعي يتماشى مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 والتي تسعى إلى الارتقاء بمكانة الدولة لتصبح رائدة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.

وسيسلّط خبراء القطاع الضوء على الإمكانات الواعدة والتحديات الماثلة للتكنولوجيا التحويلية، في مواضيع أبرزها الذكاء العام الاصطناعي، والأطر التنظيمية والرقابية للذكاء الإصطناعي، ونماذج اللغات الضخمة، وأنظمة المساعدة، والتعلّم العميق.

وقال عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري، والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت، إن الذكاء الاصطناعي بات بمثابة عامل تحفيز لتمكين أصحاب المواهب من الأفراد والمؤسسات من بلوغ آفاق لم يسبق لها مثيل من الإنتاجية والإبداع.

من جانبه قال مهدي غيساسي، مدير إدارة المنتجات في Google DeepMind، أن مؤتمر ستيب 2024 يجسد دلالةً واضحة على عُمق التزام الدولة تجاه مواصلة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل مدروس ومسؤول، مضيفاً أن المحادثات المتعمّقة بشأن الذكاء الاصطناعي ليست مجرّد خطوات بسيطة، بل هي المسار الذي سيقودنا نحو إرساء مستقبل مشرق وغير مسبوق يعود بالنفع على العالم بأسره.

وأكد راي ضرغام، الرئيس التنفيذي في ستيب، الحرص على التكيّف والتأقلم كونه مؤتمراً متخصّصاً في مجال الذكاء الاصطناعي، مضيفاً إن الذكاء الاصطناعي ليس مجرّد توجّه عابر، بل هو مكوّن ثابت ودائم الحضور، فضلاً عن إطلاق مسار الذكاء الاصطناعي ليكون في مقدّمة المسارات التي سيتمحور حولها مؤتمر ستيب.

وستتبوأ الشركات الناشئة مرتبة الصدارة خلال فعاليات المؤتمر مع إضافةٍ جديدة إلى أجندة أعمال الحدث، تحت اسم “حلقة المؤسسين” وهي منصّة مخصّصة لمؤسسي الشركات الناشئة الذين ينشدون الإرشاد والتوجيه والنصائح من الخبراء المتمرّسين.