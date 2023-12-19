نشكركم على متابعتكم خبر اعتباراً من 22 ديسمبر.. الشتاء يبدأ فلكياً في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 02:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

يبدأ فصل الشتاء فلكيا في الإمارت يوم الجمعة 22 ديسمبر الحالي، ويستمر حتى 20 مارس القادم.

وبحسب وكالات، قالت جمعية الإمارات للفلك أنه وفقاً للمفهوم الفلكي، يبدأ الشتاء عند تعامد الشمس على أدنى نقطة لها من الأرض جنوباً في مدار الجدي ويكون ذلك في 21 و22 من ديسمبر من كل عام مع الانقلاب الشمسي الشتوي.

وأوضحت أنه بحسب المفهوم المناخي، يبدأ الشتاء مع بداية ديسمبر، إذ أن معدلات درجات الحرارة في النصف الشمالي من الأرض تشتد في البرودة.