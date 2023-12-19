نشكركم على متابعتكم خبر ارتفاع الحركة الجوية في مطارات الدولة خلال “COP28″بنسبة 15% على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 03:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

شهدت مطارات الدولة زيادة في الحركة الجوية بنسبة 15%، خلال فترة انعقاد الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” في مدينة “إكسبو دبي”.

وقال سعادة “سيف محمد السويدي”، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، في تصريح لوكالة “وام”، إن “مطار آل مكتوم الدولي سجل أكبر عدد من الرحلات المجدولة وغير المجدولة، مثل طائرات الخاصة ورجال الأعمال، في أول يوم للمؤتمر الذي وافق 30 نوفمبر 2023. وهو اليوم الذي شهد أعلى معدل للحركة الجوية اليومية في تاريخ الطيران المدني لدولة الإمارات بـ2848 حركة جوية”.

وأضاف أن “الهيئة بدأت في وقت مبكر من العام بالتحضير والاستعداد لاستضافة هذا الحدث الدولي الضخم. بالتنسيق والتعاون مع جميع شركائها الاستراتيجيين”.

وأشار إلى أن “اللجان المعنية بالمجال الجوي والمطارات قامت بوضع الخطط الاستباقية اللازمة للتعامل مع الزيادة المتوقعة في الحركة الجوية أثناء انعقاد المؤتمر”.

وأكد إطلاق منصة إلكترونية خاصة للتحكم بالحركة الجوية والمتابعة الدقيقة للرحلات القادمة إلى الدولة لحضور المؤتمر. بالتنسيق المستمر مع إدارات الملاحة الجوية في الدول المجاورة.