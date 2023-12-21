نشكركم على متابعتكم خبر نجاح أول عملية لزراعة كبد في دبي لسيدة بعمر 38 عاماً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 ديسمبر 2023 10:00 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت هيئة الصحة بدبي أن فريقاً طبياً متميزاً في مستشفى كينغز كوليدج لندن في دبي أجرى أول عملية زراعة كبد لسيدة تبلغ من العمر 38 عاماً، بعد أن تبين إصابتها بمرض الكبد النادر المعروف باسم التهاب الكبد المناعي الذاتي، والذي تم إجراء عملية جراحية له نجاح.

كانت هذه تفاصيل الجراحة الناجحة التي تم الكشف عنها في مؤتمر صحفي نظمته هيئة الصحة بدبي، مواكبة للتحول السريع والقفزة النوعية في التنمية الصحية المستدامة في إمارة دبي. واستغرقت الجراحة الدقيقة أربع ساعات وأشرف عليها الطبيب. الفريق الطبي المحترف في مستشفى كينغز كوليدج، دبي.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة دبي: «يعكس هذا الإنجاز مستوى التطور السريع والمذهل الذي يشهده قطاع الصحة في دبي والجهود الجبارة التي تبذلها هيئة صحة دبي. القطاع.” وتهدف المؤسسة إلى تقديم خدمات طبية عالية الجودة بما يعزز تنافسية دبي العالمية في الخدمات الطبية المتقدمة.

واستعرض الملا خلال المؤتمر الصحفي جهود الهيئة في دعم البرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها “حياة”، مشيراً إلى أنه بالتعاون مع المركز الوطني للتبرع بالأعضاء والأنسجة، وافقت هيئة تنظيم الصحة بالهيئة على زراعة الكبد في دبي. البرنامج في مستشفى كينغز كوليدج، لندن. يعتبر أول مستشفى لزراعة الكبد في دبي، ويضم المستشفى فريق زراعة ذو خبرة ويوفر نهجًا متعدد التخصصات، ويعمل بشكل وثيق مع المرضى قبل وأثناء الجراحة. بعد عملية الزرع لضمان حصولهم على الرعاية الطبية الكافية وتحقيق النتائج المثلى.

وأضاف الملا: «ارتفاع معدل التبرع بالأعضاء في دبي إلى 117.7% عام 2023 مقارنة بعام 2022، كما ارتفع عدد المتبرعين من 17 حالة عام 2022 إلى 37 حالة عام 2023. وأكد أن استراتيجية القطاع الصحي في دبي 2026 تهدف إلى تعزيز أنماط حياة أكثر صحة بين سكان دبي ونظام صحي رائد يركز على الناس ويعزز الثقة والسلامة والجودة والرعاية للمرضى وعائلاتهم، ويجعل دبي وجهة متميزة للرعاية الصحية القائمة على القيمة.

وقال الدكتور علي العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية للتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها: “”حياة”، البرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها، هو برنامج مخصص لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. ويلتزم البرنامج بما يلي: “النهوض بجسم الإنسان وفق أعلى المعايير والممارسات. التبرع بالأعضاء والأنسجة وزراعتها. العولمة.”

وأضاف العبيدلي: أن برنامج «حياة» يعمل مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين محلياً وعالمياً لإنقاذ الأرواح وتحسين صحة وسلامة المجتمع وتحسين نوعية الحياة، مؤكداً أن البرنامج عبارة عن تعاون بين العديد من الاتحادات والدول. المؤسسات المحلية، بما في ذلك وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وزارة الصحة أبوظبي، هيئة الصحة بدبي، شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، كليفلاند كلينك أبوظبي ومدينة الشيخ خليفة الطبية، بالإضافة إلى المؤسسات الأخرى المؤسسات الطبية العامة والخاصة .

وأشار الدكتور العبيدلي خلال المؤتمر الصحفي إلى أن برنامج “حياة” يتفوق في إظهار التكافل المجتمعي والأخوة والتسامح، وتوفير عمليات زرع الأعضاء لمرضى فشل الأعضاء الفقراء الذين يعيشون في الدولة، بغض النظر عن العرق أو الدين، لأكثر من 52 شخصا مختلفا. وقد قدمت المجموعات العرقية مساهمات واستفادت منها. البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية “حياة”.

بدورها، قالت الدكتورة تاشفين صديق علي، رئيس الخدمات الطبية واستشاري طب الطوارئ في مستشفى كينجز كوليدج لندن في دبي: زراعة الكبد خيار لبعض المرضى المصابين بسرطان الكبد وزراعة الكبد هي الخيار الوحيد المنقذ للحياة للمرضى. – الإصابة بالتهاب الكبد الحاد الذي يؤدي إلى فشل الكبد. يمكن أن تحدث هذه الحالة بسبب عدوى فيروسية أو أدوية أو لأسباب غير معروفة، لذلك غالبًا ما يحتاج المرضى الذين يعانون من مشاكل حادة في الكبد إلى تلقي رعاية عالية الجودة في وحدة العناية المركزة المتخصصة للكبد، وهو ما يختلف عن الذهاب إلى وحدة زراعة الكبد . وأشار إلى أن مركز رعاية الكبد في مستشفى كينغز كوليدج دبي يضم فريقاً متخصصاً من المتخصصين ذوي الخبرة العالمية لتقديم الرعاية لمرضى الكبد الذين يعانون من الأمراض المزمنة وتليف الكبد وفشل الكبد الحاد وأمراض البنكرياس وسرطان الكبد وسرطان البنكرياس.

تفاصيل االعملية

دخلت امرأة تبلغ من العمر 38 عاماً إلى مستشفى كينغز كوليدج في دبي وكانت تعاني من لون عين أصفر (يرقان) وتورم في قدميها وبطنها. ولم يكن معروفاً إصابتها بأي مرض في الكبد في السابق، وعندما ظهرت أعراض المرض كانت قد أصيبت بالفعل، وعانت من تليف الكبد، وظهرت عليها أعراض فشل الكبد، وحاولت العلاج بالأدوية، لكن التأثير لم يكن جيداً. ومع تدهور حالتها تدريجياً، تقرر أن أفضل علاج لها هو زراعة الكبد.

وفي ضوء ذلك خضعت المريضة لتقييم شامل قبل إجراء عملية الزراعة للتأكد من عدم معاناتها من أي أمراض أخرى وإمكانية إجراء العملية الجراحية بأمان، وتم الانتهاء من الجراحة في 29 نوفمبر 2023 بعد استلام الكبد التبرع من المتبرع المتوفى، وكذلك موافقة أهل المتوفى على التبرع.

تم تشكيل فريق طبي من جراحي زراعة الأعضاء على الفور، بقيادة الدكتور بارثيبان سرينيفاسان، استشاري الجراحة الأول والقائد السريري ومدير خدمة زراعة الكبد في مستشفى كينجز كوليدج، لندن، والدكتور راكيش راي، استشاري أمراض الكبد وجراح زراعة الأعضاء. نائب مدير الكبد . خدمات زراعة الأعضاء في مستشفى كينجز كوليدج، دبي.

بعد عملية ناجحة استغرقت 4 ساعات، تلقى المريض رعاية كافية بعد الزراعة وخرج من المستشفى بعد 10 أيام من العملية، والمريض في حالة بدنية جيدة جداً… إضافة إلى نتائج جديدة لعملية الزراعة. يتمتع قطاع الرعاية الصحية في دبي بسجل حافل من النجاح والتغيرات المهمة التي تتزامن مع تطلعات الإمارة. تلعب علومها وممارستها وتقنياتها وأبحاثها المهنية دورًا نشطًا ومؤثرًا في تطور الطب، وهو ما يشهده جميع أنحاء العالم.