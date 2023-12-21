نشكركم على متابعتكم خبر عاجل 1 يناير القادم عطلة رأس السنة الميلادية للحكومة الاتحادية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 ديسمبر 2023 11:55 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم الخميس، تعميما بشأن عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024.

وتقرر أن تكون العطلة يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 2 يناير 2024. استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة.

وبهذه المناسبة، رفعت الهيئة أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها، سائلة الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليهم بموفور الصحة والعافية.