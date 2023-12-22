نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس صربيا بفوز الحزب التقدمي الصربي في الانتخابات البرلمانية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 ديسمبر 2023 09:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برقية تهنئة إلى فخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا بمناسبة فوز الحزب التقدمي الصربي في الانتخابات البرلمانية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا.