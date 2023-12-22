نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 ديسمبر 2023 09:55 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الجمعة الموافق في 22-12-2023.

وقال المركز في بيانه: “الطقس يصبح صحواً بوجه عام غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل والجزر، ورطب ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية”.

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، بسرعة 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

وتابع، درجات الحرارة وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (24 – 26) / الصغرى (16 – 22).

المناطق الداخلية: العظمى (27 – 29) / الصغرى (8 – 12).

المناطق الجبلبة: العظمى (14 – 19) / الصغرى (7 – 11).