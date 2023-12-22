نشكركم على متابعتكم خبر “بلدية الظفرة ” تقدم برنامجاً حافلاً لجمهور مهرجان ليوا الدولي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 ديسمبر 2023 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تقدم بلدية منطقة الظفرة، ممثلة في فريق التواجد البلدي، خلال مشاركتها في مهرجان ليوا الدولي “تل مرعب 2024”، برنامجا حافلا لجمهور المهرجان بجانب تقديم الدعم اللوجستي.

وبحسب “وام”، يشارك الفريق في المهرجان من خلال تواجده الدائم في مخيم كبير مجهّز لاستقبال الزوار، ويتضمن برنامجه فعاليات وأنشطة مجتمعية متنوعة ومسابقات ثقافية يومية على المسرح، وجوائز قيمة للفائزين، كما يوفر محلات للأسر المنتجة التي تقدم المأكولات الشعبية، ومكشات للنساء يتم من خلالها تقديم مسابقات في تحضير المأكولات الشعبية والتراثية الأصلية لتعليم وتدريب الأجيال على العادات والتقاليد للمحافظة على الموروث الثقافي، إلى جانب توفير خدمة توزيع الحطب على الزوار والمخيمين.

وقام “التواجد البلدي” بأعمال الزراعة التجميلية وزراعة الدوارات بالنباتات البرية المحلية بموقع المهرجان، وتسوية مناطق المخيمات ومواقع المسابقات المصاحبة للمهرجان وتجهيز كل المرافق الخدمية وأعمال تزيين المدينة وموقع المهرجان وتركيب الأعلام.

ويحرص الفريق بالتعاون مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات “تدوير” على نظافة المهرجان والمحافظة على المظهر العام، وتنظيم زيارات للمخيمات للتوعية بأهمية المحافظة على النظافة واتباع إجراءات السلامة والأمن