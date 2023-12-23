نشكركم على متابعتكم خبر وزارة الخارجية تتابع الوضع الصحي لمواطن وزوجته أصيبا في جمهورية التشيك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 ديسمبر 2023 03:59 مساءً - متابعة بتول ضوا

أكدت وزارة الخارجية أنه يجري متابعة الحالة الصحية للمواطن الإماراتي وزوجته اللذين أصيبا في جمهورية التشيك إثر إطلاق النار الذي وقع أمس في العاصمة براغ. وأشار إلى حرصه على تقديم الدعم والرعاية الطبية الكاملة للمصابين، بالتنسيق مع السلطات التشيكية وبمشاركة فريق من وزارة الخارجية.

دعت وزارة الخارجية، أمس الخميس، كافة مواطني مدينة براغ التشيكية إلى توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي وقعت فيها “عمليات إطلاق نار”.

كما تدعو الوزارة المواطنين المتواجدين هناك إلى الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات التشيكية والتواصل في حالات الطوارئ عبر خط الطوارئ الساخن 0097180024 والتسجيل في خدمة تواجدي.