نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين الشريفين في وفاة الأمير محمد بن بدر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 ديسمبر 2023 06:56 مساءً - متابعة – دوت الخليج

بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله” برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبد العزيز آل سعود”. ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وعبر صاحب السمو عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحب السمو الأمير “محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبد الرحمن آل سعود”.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان” نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.