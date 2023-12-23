نشكركم على متابعتكم خبر عاجل : تركيا تعفي مواطني الإمارات من التأشيرة السياحية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 ديسمبر 2023 06:56 مساءً -

متابعة – مروة البطة

أعلنت تركيا اليوم السبت إصدار إعفاء من التأشيرات السياحية لمواطني عدد من الدول، من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة.

فقد أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قراراً بإعفاء مواطني دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين من تأشيرة الدخول للبلاد.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية قرار أردوغان، بإعفاء مواطني الإمارات والسعودية وسلطنة عمان والولايات المتحدة وكندا من التأشيرة لمدة 90 يوماً بغرض السياحة.

وأوضح القرار أن الحصول على ذلك الإعفاء يكون مرة واحدة كل 180 يوماً، للتأشيرات السياحية إلى تركيا لحاملي جوازات السفر العادية.