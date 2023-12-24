نشكركم على متابعتكم خبر جمعية الإمارات للخيول العربية تقرر رفع جوائز “أبوظبي الدولية” لجمال الخيل إلى 4 ملايين يورو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 ديسمبر 2023 11:51 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت جمعية الإمارات للخيول العربية، رفع قيمة الجوائز المالية للنسخة المقبلة من بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية “تايتل شو” إلى 4 ملايين يورو.

وبحسب “وام”، تقام البطولة، في فبراير المقبل ضمن سلسلة بطولات جولة الجياد العربية، التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وتشمل العديد من البطولات رفيعة المستوى في عدد من أبرز العواصم العالمية التي تم اختيارها بعناية .

وتعتبر بطولة أبوظبي الدولية، التي تحرص على اتباع أعلى معايير الشفافية والعدالة، محطة مهمة في عروض جمال الخيل العربية الدولية، حيث ساهمت في الكشف عن العديد من الأبطال العالميين، كما أنها تجتذب أفضل سلالات الخيل العربية، وتتميز بنظام جوائزها الفريد الذي يمنح الفائزين في الأشواط التأهيلية وحتى المركز السادس، مبالغ مالية مجزية بقيم متفاوتة، بهدف دعم ملاك ومربي الخيل المشاركة من داخل وخارج الدولة.