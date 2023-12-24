نشكركم على متابعتكم خبر بتوجيهات محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يعتمد صرف مكافأة أداء للموظفين المدنيين في حكومة دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 ديسمبر 2023 04:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، صرف مكافأة أداء للموظفين المدنيين في حكومة دبي، وذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتبلغ قيمة المكافآت 152 مليون درهم، بهدف تحفيز الموظفين إلى مواصلة التميّز في الأداء.