نشكركم على متابعتكم خبر حالة الطقس المتوقعة في الدولة غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 ديسمبر 2023 09:56 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 25-12-2023.

وقال المركز في بيانه: “الطقس يصبح صحواً بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية”.

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، بسرعة 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.