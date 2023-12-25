نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تعالج 905 فلسطينيين في مستشفياتها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 ديسمبر 2023 11:52 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

تواصل الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية “ألفارس الشهم 3”. وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة، حفظه الله.

وجرى خلال العملية تسيير جسر جوي بلغ 121 طائرة لليوم الـ49، إضافة إلى سفينة شحن، وفق “وام”.

وبلغ إجمالي المساعدات الإغاثية 9125 طناً، تضمنت 3 محطات تحلية مياه، بقدرة إنتاجية 600 ألف غالون يومياً، و63 شاحنة نقل بري من مصر.

ويواصل الجسر الإماراتي نقل المستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية، والإغاثية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين.

وبلغ إجمالي الحالات التي عالجتها الدولة 905 حالات، منها 338 استقبلتها مستشفيات الدولة، و567 في المستشفى الميداني في غزة.