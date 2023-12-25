نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن محمد: من دبي نبارك لكل المحتفلين في الإمارات وحول العالم بمناسبة عيد الميلاد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 ديسمبر 2023 04:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، المحتفلين في الإمارات وحول العالم بمناسبة عيد الميلاد.

وقال سموه عبر حسابه في منصة إكس: “من دبي، نبارك لكل المحتفلين في الإمارات وحول العالم بمناسبة عيد الميلاد.. ونسأل الله أن يديم الخير وأن يعم السلام على الجميع”.