نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير فنزويلا لـ "الفجر": نسعى لتعزيز التبادل التجاري مع مصر في مجالات البترول والغاز والزراعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السفير ويلمار أومار بارينتوس، سفير فنزويلا في القاهرة، إن بلاده تسعى لتعاون واسع مع مصر في البترول والطاقة والغاز والزراعة والطب والدواء والمعادن والغذاء مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين لديها إمكانيات لتحقيق ذلك.

وأشار السفير في تصريحات خاصة للـ "الفجر" إلى أنه يسعى مع الحكومة المصرية لتحقيق ذلك التعاون الذي من شأنه أن يعود بالفائدة على البلدين الصديقين.

وعن إمكانية تعزيز وجود استثمار وتبادل تجاري بين البلدين، أوضح السفير أن فنزويلا تسعى للتعاون مع مصر في ذلك، مشيرا إلى أنها خطوة بعيدة في الوقت الحالي ولكنها قادمة لا محالة.

وبمناسبة الاحتفالات بذكرى المحرر سيمون بوليفار، قال السفير للـ "الفجر" إن فنزويلا تحتفل بذكريات كثير للمحرر ووالد الأمة الزعيم سيمون بوليفار ودائما ما يتذكره في احتفالات نصرهم واستقلالهم وأعيادهم الوطنية.

وأكد السفير ويلمار أن ذكرى سيمون بوليفار هي تاريخ مميز جدا في فنزويلا وبالنسبة للفنزويليين، فبوليفار رمز لفنزويلا مثله مثل علمها وشعارها ونشيدها الوطنى، محفور فى عقولهم وقلوبهم.

وأوضح السفير أن الفنزويلين يحتفلون بأعياد كثيرة ففي 24 يونيو تحتفل بعيد القوات المسلحة، وفي 5 يوليو تحتفل بالعيد القومي للقوات المسلحة وتوقيع وثيقة الاستقلال، وفي 24 يوليو تحتفل بالذكرى السنوية لميلاد المحرر والزعيم سيمون بوليفار، وفي 28 يوليو ميلاد هوغو تشافيز، قائد الثورة البوليفارية.

وقال سفير فنزويلا: نحن نعطي الأعياد والاحتفالات بزعمائنا وانتصارتنا وأعيادنا القومية أهمية كبيرة، لأن هذا ببساطة هو تاريخنا ونحن نحافظ عليه ونعطيه قيمته هكذا، أيضا هو نشر لثقافتنا وترويج لتاريخنا.

وأشار السفير إلى أنه في فنزويلا يتم الاحتفال بمحرر ووالد الأمة سيمون بوليفار بطرق مختلفة، فأقيمت حفلا تنكرية وحفلات بالزهور لإحياء ذكرى سيمون بوليفار، مشيرا إلى أنه يتم إلقاء خطاب في البرلمان الفنزويلي احتفالا به أيضا.

وكانت سفارة فنزويلا بالقاهرة نظمت بالتعاون مع وزارة الثقافة، ندوة عن حياة وأعمال سيمون بوليفار، وذلك بحضور السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أمريكا اللاتينية، وسفراء باراجواى، كوبا، بنما، الإكوادور، القائم بأعمال سفارة المكسيك.