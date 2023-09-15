نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعادة فتح المعبر الحدودي الرئيسي بين أفغانستان وباكستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مسؤول باكستاني لوكالة "رويترز" أن المعبر الحدودي الرئيسي بين أفغانستان وباكستان أعيد فتحه اليوم الجمعة، عقب اشتباكات بين الجيش الأفغاني وقوات حرس الحدود الباكستانية.

وقد تقطعت السبل بآلاف المسافرين ومئات الشاحنات المحملة بالبضائع الأسبوع الماضي بسبب إغلاق معبر "تورخام" في المنطقة الحدودية.

وقال عبد الناصر خان نائب مفوض منطقة خيبر الباكستانية لـ "رويترز" إن المعرب "فتح أمام حركة المشاة والمركبات".

وقال مسؤول أمني في تورخام إن المحادثات بين الجانبين حلت القضية التي أثارت الاشتباكات.

وأكد متحدثون باسم وزارة الخارجية الباكستانية والسلطات الأفغانية في إقليم ننجرهار إعادة فتح المعبر.

ويعد هذا الطريق شريان حياة رئيسي لأفغانستان غير الساحلية، حيث يربط مدينة بيشاور شمال غرب باكستان بجلال أباد، المدينة الرئيسية في ننكرهار، والطريق المؤدي إلى العاصمة كابل.

وقال ضياء الحق سرهادي، مدير غرفة التجارة والصناعة الباكستانية الأفغانية المشتركة، إن "إغلاق الحدود تسبب في خسائر فادحة للتجار وعامة الناس في البلدين".

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأفغانية مساء الخميس، إن كبير الدبلوماسيين الباكستانيين في كابل التقى بوزير خارجية حكومة "طالبان" أمير خان متقي لمناقشة إعادة الفتح.

وفي معرض روايتها للاشتباكات في تورخام، قالت باكستان إن إدارة "طالبان" حاولت التعدي على أراضيها ببناء "مبنى غير قانوني" واتهمت القوات الأفغانية "بإطلاق النار بشكل عشوائي".

وانتقدت وزارة خارجية "طالبان" إغلاق المعبر، وادعت إن قوات الأمن الباكستانية أطلقت النار على حرس الحدود التابع لها أثناء قيامهم بإصلاح موقع أمني قديم.