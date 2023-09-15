نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الصينية: ليست لدينا أي معلومات حول فقدان وزير الدفاع لي شانغ فو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفضت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، التعليق على تقارير تناقلتها وسائل الإعلام الغربية حول "فقدان وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو".

وردا على طلب التعليق، أجابت ماو نينغ: "لا أعرف شيئا عن الوضع الذي ذكرته".

وكتبت صحيفة "فايننشل تايمز" نقلا عن مصادرها أن الولايات المتحدة "تعتقد أنه من الممكن أنه تمت إقالة لي شانغفو الذي لم يظهر علنا منذ أسبوعين، وربما هو قيد التحقيق".

من جهتها أفادت المواقع الصينية بأن لي شانغ فو لا يزال يحتفظ بجميع مناصبه، بما فيها منصب عضو المجلس العسكري المركزي الصيني.