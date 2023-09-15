العالم اليوم - حجم كارثة ليبيا مجهول.. وهذه حصيلة النازحين

انتم الان تتابعون خبر حجم كارثة ليبيا مجهول.. وهذه حصيلة النازحين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 سبتمبر 2023 02:18 مساءً - قالت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، "الجمعة" إن أكثر من 38640 شخصا نزحوا في المناطق الأكثر نكبة في شمال شرق ليبيا بسبب العاصفة دانيال.

وأضافت المنظمة على موقعها على الإنترنت "أكثر من 5000 شخص في عداد القتلى، وتم تسجيل إجمالي 3922 وفاة في المستشفيات، وفق مصادر منظمة الصحة العالمية".

من جانبه، أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث الجمعة أن حجم الكارثة في ليبيا الناتجة عن انهيار سدين وجسور بتأثير عاصفة وأمطار غزيرة، لا زال مجهولا.

وقال متحدثا عن حجم الكارثة في مؤتمر صحافي في جنيف، "أعتقد أن المشكلة بالنسبة إلينا هي في تنسيق جهودنا مع الحكومة ومع السلطات الأخرى في شرق البلاد، ثم اكتشاف حجم" الكارثة، مضيفا "لم نتوصل الى ذلك بعد. لا نعرف ذلك".

وأضاف أن "مستوى الحاجات وعدد القتلى لا يزال مجهولا".

ويستمر وصول المساعدات الدولية إلى المدن المنكوبة من الفيضانات المدمرة، التي ضربت شرقي ليبيا وخلفت آلاف القتلى والمفقودين.

ومنعت السلطات الليبية، الجمعة، المدنيين من دخول مدينة درنة التي اجتاحتها الفيضانات حتى تتمكن الفرق من البحث بين الطين والمباني المدمرة عن 10100 شخص ما زالوا في عداد المفقودين بعد ارتفاع العدد المعروف إلى 11300 قتيل.