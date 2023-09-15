العالم اليوم - غرامة ضخمة من الاتحاد الأوروبي على "تيك توك" لهذا السبب

انتم الان تتابعون خبر غرامة ضخمة من الاتحاد الأوروبي على "تيك توك" لهذا السبب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 سبتمبر 2023 05:25 مساءً - فرض الاتحاد الأوروبي، الجمعة، غرامة مالية تصل إلى 345 مليون يورو (نحو 368 مليون دولار) على شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك" لانتهاكها النظام الأوروبي العام لحماية البيانات خلال تعاملها مع بيانات تتعلّق بقاصرين.

وسيتعيّن على شركة "تيك توك" دفع "غرامات إدارية يبلغ مجموعها 345 مليون يورو وإخضاع عملياتها للامتثال خلال ثلاثة أشهر، على ما أعلنت في بيان اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي.

وكانت اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات قد فتحت في سبتمبر 2021 تحقيقًا في أنشطة شركة "تيك توك" التابعة لشركة "بايت دانس" الصينية والتي تضمّ 150 مليون حساب داخل الولايات المتحدة و134 مليونا في الاتحاد الأوروبي.

وتتعلق الانتهاكات بالفترة الممتدة من 31 يوليو 2020 حتى 31 ديسمبر من العام نفسه.

ولفتت اللجنة الأيرلندية في قرارها إلى أن إنشاء حسابات لأطفال على هذه المنصة يتمّ بطريقة تكون فيها الحسابات عامّة بشكل تلقائي.

وتتعلق مشاكل أخرى بميزة "ربط حسابات العائلة" التي تسمح بربط حساب المراهق بحساب وليّ أمره.

ولكن وفقًا للقرار، لم تتحقق الشركة بشكل خاص ممّا إذا كان حساب وليّ الأمر هو بالفعل لوليّ أمر الطفل المعنيّ.

ورغم كون المنصة مخصصة نظريًا للمستخدمين الذين يزيد عمرهم عن 13 عامًا، اعتبرت اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات أيضًا أن "تيك توك" لم تأخذ بالاعتبار بشكل صحيح المخاطر التي قد يتعرّض لها الأشخاص الذين يقلّ عمرهم عن 13 عامًا والذين تمكّنوا من إنشاء حسابات رغم ذلك.

وقال ناطق باسم شركة "تيك توك" في تصريح تلقّته وكالة فرانس برس إن الشركة "تعارض القرار بكلّ احترام، وخصوصًا قيمة الغرامة المفروضة"، مشيرًا إلى أن الشركة "تدرس الخطوات المقبلة"، بدون تحديد ما إذا كانت ستستأنف القرار.

وقالت الشركة "تتركّز انتقادات اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات على ميزات وإعدادات كانت موجودة قبل ثلاثة أعوام وغيّرناها" بعيد ذلك، مشيرة مثلًا إلى أن كلّ حسابات الأشخاص الذين تقلّ اعمارهم عن 16 عامًا أصبحت خاصة بشكل تلقائي.

تتمتع اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات بسلطة التصرف نيابة عن الاتحاد الأوروبي لأن المقرّ الرئيسي لشركة "تيك توك" في أوروبا يقع في أيرلندا.