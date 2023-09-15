العالم اليوم - مؤشرات "وول ستريت" تتراجع في بداية آخر جلسات الأسبوع

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 سبتمبر 2023 06:24 مساءً - تراجعت مؤشرات "وول ستريت" الرئيسية في بداية جلسة التداولات، الجمعة، مع هبوط أسهم شركات مختلفة، وذلك رغم التوقف محتمل لرفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة عزز معنويات المستثمرين.

وتراجعت أسهم الشركات في قطاع السيارات، بما فيها أسهم شركات فورد وجنرال موتورز، كما تراجعت أسهم شركات معدات الرقائق. تحركات الأسهم تراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 5.07 نقطة أو بنسبة 0.01 بالمئة عند الفتح إلى 34902.04 نقطة. وهبط المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 27.12 نقطة أو بنسبة 0.16 بالمئة إلى 4497.98 نقطة. كما تراجع المؤشر "ناسداك" المجمع 36.85 نقطة أو 0.26 بالمئة إلى 13889.20 نقطة عند الفتح.

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