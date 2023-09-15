العالم اليوم - بهذه القيمة.. صادرات تونس للاتحاد الأوروبي ترتفع في أغسطس

انتم الان تتابعون خبر بهذه القيمة.. صادرات تونس للاتحاد الأوروبي ترتفع في أغسطس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 سبتمبر 2023 06:24 مساءً - ارتفعت قيمة تعاملات تونس التجارية مع الاتحاد الأوروبي إلى نحو 5.9 مليار دينار تونسي (نحو 1.9 مليار دولار) بنهاية شهر أغسطس الماضي، وذلك وفقًا لآخر بيانات المعهد الوطني التونسي للإحصاء.

وأرجع المعهد الارتفاع إلى زيادة قيمة الصادرات إلى 28.8 مليار دينار، في حين ناهزت قيمة الواردات 22.9 مليار دينار.

وأظهرت البيانات أن الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي، والتي تمثل 71 بمئة من جملة الصادرات، سجلت تطورًا إيجابيًا بنسبة 15.2 بالمئة.

بينما شهدت الواردات من الاتحاد الأوروبي، والتي تمثل 43.4 بالمئة من إجمالي الواردات، تراجعا بنسبة 7.8 بالمئة لتبلغ ما قيمته 22.9 مليار دينار.

وأشارت إلى تراجع عجز الميزان التجاري بشكل لافت خلال الفترة من أغسطس 2022 حتى أغسطس 2023، من 16.9 مليار دينار إلى 12.2 مليار دينار، وهو ما مكن من تحسين نسبة التغطية إلى حدود 77 بالمئة.