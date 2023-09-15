العالم اليوم - بلومبرغ: السعودية تعتزم جمع 11 مليار دولار من قرض مشترك

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 سبتمبر 2023 08:24 مساءً - ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز، الجمعة، أن السعودية تعتزم جمع 11 مليار دولار من قرض مشترك مع سعي المملكة لتمويل خططها الاستثمارية.

ونقل تقرير الوكالة الاقتصادية العالمية عن مصادر مطلعة أن وزارة المالية بالمملكة عينت البنك الصناعي والتجاري الصيني كمنسق ومدير دفاتر للقرض طويل الأجل غير المضمون وله أولوية في السداد. وأضاف التقرير أن القرض سيكون لأجل عشر سنوات وبسعر فائدة 100 نقطة أساس فوق معدل التمويل المضمون لليلة واحدة، وهو السعر المرجعي المعتاد عند الاقتراض بالدولار. وذكرت بلومبرغ أن البنك الصناعي والتجاري الصيني دعا بنوكا أخرى للمشاركة في القرض وطلب من الجهات المهتمة الرد قبل منتصف أكتوبر. وشرعت المملكة في تنفيذ خطة اقتصادية طموح تحمل اسم رؤية 2030 تهدف لتنويع مصادر الإيرادات من خلال قطاعات مثل السياحة وتطوير مشاريع البنية التحتية الضخمة وتنمية القطاعين المالي والخاص. ويأخذ صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي بالمملكة، على عاتقه تحقيق أهداف رؤية 2030 التي تتطلب استثمارات بالمليارات.

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