نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بريطانيا تدرج "فاجنر" على قائمة "المنظمات الإرهابية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية البريطانية إدراج شركة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة على قائمة "المنظمات الإرهابية".

وجاء في بيان صدر عن الوزارة اليوم الجمعة: "تم إعلان شركة "فاغنر" الروسية لتجنيد المرتزقة اليوم منظمة إرهابية بعد مرسوم إلى البرلمان في 6 سبتمبر الجاري".

وأضاف البيان: "يبدأ سريان مفعول المرسوم على الفور وسيصبح الانتماء إلى شركة "فاغنر" أو دعمها النشط جريمة جنائية في بريطانيا، مع احتمال التعرض لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 عاما قد ترفق بغرامة مالية".