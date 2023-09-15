نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة عشرات الفلسطينيين خلال قمع القوات الإسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص والاختناق، جراء قمع الجيش الإسرائيلي لمسيرة مناهضة للاستيطان في بلدة قريوت جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع أكثر من 24 إصابة خلال المواجهات مع القوات الاسرائيلية في بلدة قريوت، من بينها 4 إصابات بالرصاص المعدني.

وأشار إلى إصابة شاب برصاصة في الوجه أدت إلى حدوث كسر في الأنف ونزيف، وتم نقله إلى مستشفى رفيديا في نابلس.

وكانت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجان المقاومة الشعبية الفلسطينية، قد دعت للمشاركة مسيرة في بلدة قريوت جنوب نابلس، دفاعًا عن الأراضي المهددة بالاستيلاء، وانطلقت المسيرة من أمام مسجد القرية باتجاه نبع قريوت، وقام الجيش الإسرائيلي بقمع المسيرة والاعتداء على المشاركين فيها.

وأطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص المعدني، إلى جانب العشرات بحالات اختناق.