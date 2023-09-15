العالم اليوم - ماكرون: العسكريون في النيجر يحتجزون السفير الفرنسي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 سبتمبر 2023 09:24 مساءً - أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، أن السفير الفرنسي لدى النيجر محتجز لدى العسكريين الذين يحكمون البلد، من الانقلاب أواخر يوليو الماضي، مشيرا الطعام الذي يتناوله عبارة عن "حصص غذائية عسكرية".

وكان العسكريون في النيجر، أمروا السفير الفرنسي بمغادرة البلد نهاية أغسطس الماضي، بعدما رفضت باريس الانصياع للمهلة التي طالبت برحيله.

ومنذ ذلك الوقت، تستمر فرنسا في معارضة هذه المغادرة، معتبرة أن هذه الحكومة في النيجر لا تتمتع بالشرعية للتقدم بمثل هذا الطلب.

تصريحات ماكرون

قال ماكرون في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية: "في النيجر، في الوقت الذي أتحدث اليكم، لدينا سفير وموظفون دبلوماسيون تم احتجازهم رهائن في سفارة فرنسا".

أضاف أن العسكريين "يمنعون (عن هؤلاء) الطعام، والسفير يتناول حصصًا غذائية عسكرية".

لفت ماكرون إلى أن السفير سيلفان إيتيه "لم يعد لديه إمكانية الخروج، إنه شخص غير مرغوب فيه".

لدى سؤاله عن احتمال عودة السفير إلى باريس، قال ماكرون: "سأفعل ما سنتفق عليه مع الرئيس بازوم لأنه هو صاحب السلطة الشرعية وأنا أتحدث معه كل يوم".

ولا تزال فرنسا تعتبر بازوم الرئيس الشرعي للنيجر.

وكنا ماكرون أكد، الأحد، أن أي إعادة انتشار محتملة للقوات الفرنسية في النيجر لن تتم سوى بطلب من الرئيس بازوم.

وفي الثالث منأغسطس، أعلن قادة الانقلاب في النيجر إلغاء عدة اتفاقيات للتعاون العسكري مع فرنسا التي تنشر حوالى 1500 جندي في البلاد كجزء من معركتها الأوسع نطاقا ضد المتشددين.