العالم اليوم - الخارجية الأميركية تخصص مليون دولار لإغاثة ليبيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 سبتمبر 2023 11:22 مساءً - كشفت الخارجية الأميركية عن إرسال تمويل عاجل إلى منظمات الإغاثة في ليبيا، لمساعدتها في مواجهة الكارثة الإنسانية الراهنة، جراء الفيضانات في المناطق المتأثرة بالعاصفة "دانيال"، التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية.

ويقدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة تضرر نحو 884 ألف شخص في ليبيا جراء العاصفة "دانيال" التي تسببت في أضرار بالغة خصوصا في مدينة درنة.

وذكر الهلال الأحمر الليبي، أن عدد القتلى ارتفع إلى 11300 مع استمرار جهود البحث، في الوقت الذي تم الإبلاغ عن فقدان 10100 آخرين.

تفاصيل المساعدات الأميركية

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هالة غريط، في تصريحات لموقع "دوت الخليج":

إن الولايات المتحدة ستقدم التمويل العاجل لمنظمات الإغاثة في ليبيا، وقيمته مليون دولار.

سترسل أيضا فريق استجابة للكوارث التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى المنطقة.

وأشارت غريط إلى تقديم واشنطن مليون دولار أميركي مبدئيا لدعم الجهود الليبية، مع مواصلة العمل مع السلطات الليبية والأمم المتحدة لتوفير المزيد من الدعم.

وأضافت: "تقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الليبي في هذا المصاب الجلل، متمنية الشفاء العاجل للمصابين ونأمل الأفضل لكافة المفقودين".

وأكملت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: "نقدم أحر تعازينا لجميع العائلات التي فقدت أحبائها في الفيضانات الفظيعة في ليبيا، إن هذه الأوقات صعبة وحزينة جدًا".

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، صرّح فور وقوع الكارثة الإنسانية، أن بلاده سترسل مساعدات مالية طارئة لمساعدة ليبيا، والتنسيق مع السلطات والأمم المتحدة لتقديم هذا الدعم.