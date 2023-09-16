العالم اليوم - الجزائر.. اندلاع حريق في غابات منطقة عش الباز ببوليمات

انتم الان تتابعون خبر الجزائر.. اندلاع حريق في غابات منطقة عش الباز ببوليمات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 سبتمبر 2023 02:21 صباحاً - أفاد مدير الحماية المدنية لولاية بجاية شمال الجزائر بنشوب حريق بإحدى غابات منطقة عش الباز ببوليمات.

وأضاف أنه تم تسخير رتل متنقل تابع للولاية وأرتال من البويرة وسطيف وبرج بوعريريج، مشيرا على أنه لم يتم تسجيل أيّة خسائر.

كما تم إخلاء المناطق الآهلة تفاديًا لأي مخاطر.

وقال إن الجهود تتضافر مع قوات الجيش الوطني الشعبي الجزائري لمواجهة أي مخاطر.