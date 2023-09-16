العالم اليوم - "أغرب انتقال".. فريق يوقع مع لاعب لم يلعب الكرة من قبل

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 سبتمبر 2023 10:20 صباحاً - أقدم فريق تشيكي على "أغرب صفقة انتقال على الإطلاق"، بعدما وقع مع طالب جامعي لم يلعب كرة القدم من قبل، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال المصدر إن فريق الدرجة الثالثة "FK Usti nad Labem" وقع عقدا مع مارتن بوداجسكي، البالغ من العمر 22 عاما، والذي اشتهر بلعب لعبة "الفيفا"، أكثر من ممارسته كرة القدم الحقيقية.

وأوضح أن مارتن، وهو طالب في تخصص القانون، سيصبح قائد الفريق، بدل جاكوب ماريس، مما أثار صدمة اللاعبين والمشجعين.

وقد قام النادي بتسجيل لاعبه الجديد لدى اتحاد كرة القدم في جمهورية التشيك.

وقبل ظهوره الرسمي الأول، والذي سيدوم عشر دقائق فقط، سينضم بوداجسكي إلى الفريق في حصصه التدريبية.

وبعد التوقيع، نشر النادي على إنستغرام: "سنتقدم بنتيجة 3:0، وسنضعه في الهجوم لمدة عشر دقائق، وسيحل محل ماريس".

وتابع: "من المخطط أن يبدأ التدريب في الخريف. وفي الربيع، عندما نلعب سبع مباريات متتالية في ملعبنا، سيؤثر حقا على المباريات".

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن هذه الصفقة تمت بعد أن تبرع والد مارتن بـ500 ألف كورونا (17500 جنيه إسترليني) لشركة "Viagem" العقارية المملوكة لرئيس نادي "FK Usti nad Labem"، بريميسل كوبان.

وقال كوبان: "إنه (مارتن) لا يمارس كرة القدم، لكنه يلعبها على الكمبيوتر.. ورغم ذلك، فإنني لا أرى 500 ألف كورونا تشيكية تتدحرج على الأرض كل يوم.. إذا أعطاني شخص ما هذه الأموال، سأسمح لأي كان بالانضمام للفريق".